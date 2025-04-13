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"Без ретуши": День войск противовоздушной обороны
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Белорусы несут боевое дежурство совместно с российскими братьями. И в единой семье отражали атаки, как только в мире появились средства воздушного нападения.
Смотрите совместный проект "Первого информационного" "Без ретуши" (видео).