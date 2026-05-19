"Без срока давности" - подробности уголовного дела в отношении карателя Александра Ермольчика

По материалам уголовного дела, этот палач убил 247 человек, из них 37 - дети. Он лично калечил и убивал земляков, а его жестокость поражала даже немецких оккупантов.

После Великой Отечественной войны Ермольчик жил в Германии и работал слесарем, а все его зверства остались безнаказанными. Процесс над убийцей стал справедливым актом возмездия. Большое интервью судьи Верховного Суда по этому резонансному делу смотрите 20 мая в эфире "Первого информационного".

"По указанию Ермольчика была расстреляна супруга его близкого родственника и грудной ребенок за связь с партизанами. Этот факт был установлен в ходе проведения расследования. Родственник Ермольчика состоял в партизанском отряде, в ходе одной из операций он погиб. Однако Ермольчик дал указание своей же родной деревне найти его супругу, малолетнего ребенка. Он сам их расстрелял, и потом их тела были сожжены прямо в этой деревне", - рассказал Алексей Хлыщенков.