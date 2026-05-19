3.82 BYN
2.75 BYN
3.20 BYN
"Без срока давности" - подробности уголовного дела в отношении карателя Александра Ермольчика
"Первый информационный" продолжает серию больших интервью о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. Очередным собеседником журналистов стал судья Верховного Суда Алексей Хлыщенков, который выносил приговор по делу карателя Александра Ермольчика.
По материалам уголовного дела, этот палач убил 247 человек, из них 37 - дети. Он лично калечил и убивал земляков, а его жестокость поражала даже немецких оккупантов.
После Великой Отечественной войны Ермольчик жил в Германии и работал слесарем, а все его зверства остались безнаказанными. Процесс над убийцей стал справедливым актом возмездия. Большое интервью судьи Верховного Суда по этому резонансному делу смотрите 20 мая в эфире "Первого информационного".
"По указанию Ермольчика была расстреляна супруга его близкого родственника и грудной ребенок за связь с партизанами. Этот факт был установлен в ходе проведения расследования. Родственник Ермольчика состоял в партизанском отряде, в ходе одной из операций он погиб. Однако Ермольчик дал указание своей же родной деревне найти его супругу, малолетнего ребенка. Он сам их расстрелял, и потом их тела были сожжены прямо в этой деревне", - рассказал Алексей Хлыщенков.
Карательные операции, уничтоженные деревни, расстрелы и показания очевидцев стали частью судебного процесса. Рассмотрение уголовных дел о геноциде белорусского народа - уникальная практика, позволяющая восстановить историческую справедливость и назвать имена тех, кто пытался избежать ответственности.
Новая серия проекта - уже 20 мая в 19:30 на "Первом информационном".