Без чего не может заснуть Соседов, как довести Бузову до слез, узнаем 30 октября в шоу X-Factor

Завтра на "Беларусь 1" продолжение самого народного шоу для семейного просмотра - X-Factor.За проектом активно следят и на YouTube.Как белорусы ищут X-Factor,интересовались пользователи из 47 стран.



Более 3 тысяч претендентов на местои только один шанс услышать "да".



У каждого свой путь к сцене. Они готовы рисковать и действовать: изменить профессию и даже семейное положение ради мечты. Для кого-то из них шоу - это настоящий билет в новую жизнь, а для кого-то просто допинг? Протестируем вокальные мускулы участников и наставников.



Без чего не может заснуть Соседов? Почему Серега хочет продюсировать только девушек в этом сезоне, как довести Бузову до слез,как понять Алехно? Шоу не для слабонервных и исключительно талантливых уже завтра на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы" в 20:45.