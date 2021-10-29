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Без чего не может заснуть Соседов, как довести Бузову до слез, узнаем 30 октября в шоу X-Factor
Факт
Завтра на "Беларусь 1" продолжение самого народного шоу для семейного просмотра - X-Factor.За проектом активно следят и на YouTube.Как белорусы ищут X-Factor,интересовались пользователи из 47 стран.
Более 3 тысяч претендентов на местои только один шанс услышать "да".
У каждого свой путь к сцене. Они готовы рисковать и действовать: изменить профессию и даже семейное положение ради мечты. Для кого-то из них шоу - это настоящий билет в новую жизнь, а для кого-то просто допинг? Протестируем вокальные мускулы участников и наставников.
Без чего не может заснуть Соседов? Почему Серега хочет продюсировать только девушек в этом сезоне, как довести Бузову до слез,как понять Алехно? Шоу не для слабонервных и исключительно талантливых уже завтра на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы" в 20:45.
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