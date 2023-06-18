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Без экзаменов поступить в региональные вузы смогли 363 абитуриента

Без экзаменов поступить в региональные вузы смогли 363 абитуриента

В региональные вузы Беларуси без экзаменов зачислены 363 победителя университетских олимпиад, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства образования.

Зачислениепрошло в 18 учреждениях высшего образования страны.

"Эта траектория поступления является достаточно привлекательной. Поздравляем первокурсников, желаем успехов в учебе", - отметили в образовательном ведомстве.

Фото: из открытых интернет-источников


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