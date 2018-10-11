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Без малого шесть тонн рыбы выпустили в озера Витебской области
Зарыбление прошло в Толочинском, Поставском и Ушачском районах. Водоемы пополнились карпом, белым амуром и толстолобиком. Настоящим событием для рыболовов-любителей из окрестных деревень стало зарыбление озера Мугирино. Многие решили запечатлеть процесс на видео.
Всю рыбу в северный регион страны привезли из рыбхоза Могилевской области. На очереди - второй этап зарыбления сомом, линем, щукой, он пройдет в конце октября.