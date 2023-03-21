Без осадков и до +16 °С ожидается в Беларуси 22 марта

22 марта по юго-западу Беларуси ожидается до +16 °С, пишет БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В среду ожидается переменная облачность, будет преимущественно без осадков. Лишь днем местами по северо-западу пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами возможен туман, по северо-востоку на некоторых участках дорог гололедица. Ветер прогнозируется ночью неустойчивый слабый, днем юго-западный 4-9 м/с.

Температура воздуха ночью составит от минус 2 до плюс 4. Днем будет 8-14 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 16.