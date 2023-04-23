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Без осадков и до +20°С тепла ожидается в Беларуси 23 апреля
Переменная облачность и без осадков ожидается в Беларуси в ближайшие сутки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.
Переменная облачность без осадков прогнозируется сегодня на территории страны. Ветер ожидается южный и слабый.
Температура воздуха ночью будет колебаться от 5 до 10 градусов тепла, в отдельных районах составит 1-4 градуса выше нуля. Температура днем поднимется до 16-21 градуса.
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