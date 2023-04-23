Без осадков и до +20°С тепла ожидается в Беларуси 23 апреля

Переменная облачность и без осадков ожидается в Беларуси в ближайшие сутки. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на Республиканский центрпо гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.