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Без осадков и до +26 °С ожидается в Беларуси 10 сентября

Без осадков и до +26 °С ожидается в Беларуси 10 сентября

10 сентября в Беларуси ожидаетсядо плюс 26 градусов и без осадков, пишет БЕЛТА со ссылкой наРеспубликанский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Синоптики прогнозируют переменную облачность. Осадки не ожидаются. Ветер южный 2-7 метров в секунду. Днем воздух прогреется до плюс 20-26 градусов.

Фото: БЕЛТА

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