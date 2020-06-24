Без осадков и до плюс 29

Завтра в Минской области сохранится теплая погода. Ночью температура воздуха составит 13-19 градусов тепла. Днем столбик термометра поднимется до 24, а в некоторых районах и до 29 градусов. Будет переменная облачность, преимущественно без осадков. Только местами возможны кратковременные дожди. Такая погода сохранится до конца недели.



