Без паники! У жителей четырех районов Минска из крана может течь зеленая вода

С 9 ноября подкрасили воду в котельных, которые обслуживают дома в Ленинском, Заводском, Советском и Первомайском районах. В целом окрашивается около 20% от общего объема сетевой воды. За 2022-2023 годы в Минскэнерго от горожан поступило 15 сигналов об изменении цвета воды, из которых только 6 были подтверждены. Завершат эксперимент 30 апреля 2024 года.

Если из крана в квартире течет окрашенная вода, значит неисправно теплообменное оборудование жилого дома. Но при этом специалисты напоминают: даже если вымыть посуду или принять душ водой с добавлением красителя, вреда для здоровья не будет. Но сообщить о таких фактах в диспетчерскую службу Минских тепловых сетей необходимо. Там же можно узнать и адреса домов, в системы горячего водоснабжения которых поступает зеленый краситель.