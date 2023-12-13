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Без паники! У жителей четырех районов Минска из крана может течь зеленая вода
Чтобы оперативно выявить утечку теплоносителя, минские теплоэнергетики ежегодно добавляют в сетевую воду флуоресцеин натрия. Этот краситель абсолютно безопасный.
С 9 ноября подкрасили воду в котельных, которые обслуживают дома в Ленинском, Заводском, Советском и Первомайском районах. В целом окрашивается около 20% от общего объема сетевой воды. За 2022-2023 годы в Минскэнерго от горожан поступило 15 сигналов об изменении цвета воды, из которых только 6 были подтверждены. Завершат эксперимент 30 апреля 2024 года.
Если из крана в квартире течет окрашенная вода, значит неисправно теплообменное оборудование жилого дома. Но при этом специалисты напоминают: даже если вымыть посуду или принять душ водой с добавлением красителя, вреда для здоровья не будет. Но сообщить о таких фактах в диспетчерскую службу Минских тепловых сетей необходимо. Там же можно узнать и адреса домов, в системы горячего водоснабжения которых поступает зеленый краситель.
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