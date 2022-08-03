Без прав, но с деньгами - в Могилеве бесправник пытался дать взятку инспектору ГАИ

Сообщается, что наряд ДПС остановил BMW для проверки документов. Водитель обманул, что забыл удостоверение дома. Оказалось, мужчина лишен права управления и за последний год в третий раз попадает в поле зрения ГАИ. Как известно, за неоднократное бесправное вождение грозит уголовная ответственность. Чтобы ее избежать, мужчина и предложил взятку. Игнорируя предупреждения, фигурант оставил деньги в служебном автомобиле.