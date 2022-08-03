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Без прав, но с деньгами - в Могилеве бесправник пытался дать взятку инспектору ГАИ
За попытку дать взятку инспектору ГАИ задержан бесправник. Решить вопрос с отсутствием водительских прав житель Могилева пытался за 200 долларов. Дорожная милиция опубликовала видео инцидента.
Сообщается, что наряд ДПС остановил BMW для проверки документов. Водитель обманул, что забыл удостоверение дома. Оказалось, мужчина лишен права управления и за последний год в третий раз попадает в поле зрения ГАИ. Как известно, за неоднократное бесправное вождение грозит уголовная ответственность. Чтобы ее избежать, мужчина и предложил взятку. Игнорируя предупреждения, фигурант оставил деньги в служебном автомобиле.
В итоге в отношении жителя областного центра возбуждены уголовные дела по фактам покушения на дачу взятки и управления транспортным средством лицом, не имеющим права управления.
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