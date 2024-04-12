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"Без ретуши": 12 апреля - день, который объединяет всех жителей бывшего СССР

12 апреля в 2024 году наполнено особым смыслом. Но у белорусов, да и наверное, у всех жителей бывшего СССР, к этому дню всегда было свое отношение. И лишь некоторые страны, как Беларусь и Россия, не утратили космические навыки.

Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный тому, что поистине объединяет (видео).

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