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"Без ретуши": 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Одним из информационных поводовкинофестиваля "Лістапад" стало объявление о создании фильма о "Батьке Минае" - легендарном партизане, отряд которого удерживал знаменитые витебские ворота, через них была налажена связь с большой землей. При этом герой - драматическая фигура. Фашисты убили всех четырех детей.

Совместный проект АТН "Без ретуши" посвящен 80-летию освобождению Беларуси - тому, что поистине объединяет.

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