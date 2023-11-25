"Без ретуши": 80-летие освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков

Одним из информационных поводовкинофестиваля "Лістапад" стало объявление о создании фильма о "Батьке Минае" - легендарном партизане, отряд которого удерживал знаменитые витебские ворота, через них была налажена связь с большой землей. При этом герой - драматическая фигура. Фашисты убили всех четырех детей.



Совместный проект АТН "Без ретуши" посвящен 80-летию освобождению Беларуси - тому, что поистине объединяет.