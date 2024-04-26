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"Без ретуши": Чернобыльская трагедия в истории Беларуси

26 апреля оставил свой драматический след в истории в первую очередь нашей страны. Мы оказались наедине со своими проблемами, одновременно решая и исправляя ошибки, допущенные не нами. Но нации не впервой приходилось быть выше причиненной боли. Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши".

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