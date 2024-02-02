ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Без ретуши" - впервые на экране фотокадры "минского Нюрнберга" Государственного архива кинофотофонодокументов

В проекте "Без ретуши" впервые демонстрируются фотокадры, предоставленные Государственным архивом кинофотофонодокументов.

Они шокирующие по своей сути. Но на руках фашистских палачей, снятых в последние минуты их существования после приговора, вынесенного Минским военным трибуналом ("минским Нюрнбергом"), сотни тысяч жертв.

Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный 80-летию освобожденияБеларуси (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все