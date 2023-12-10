"Без ретуши" - Год качества

На обновленной Выставке достижений народного хозяйства в Москве в первую очередь эксклюзивно свое возрождение получил белорусский павильон, который и в советские времена пользовался авторитетом. С привнесенными традициями качества и в современность.



Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный объявленному Году качеству.