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"Без ретуши" - Год качества

На обновленной Выставке достижений народного хозяйства в Москве в первую очередь эксклюзивно свое возрождение получил белорусский павильон, который и в советские времена пользовался авторитетом. С привнесенными традициями качества и в современность.

Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный объявленному Году качеству.


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