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"Без ретуши": Как раньше отмечали славянский праздник Купалье

О волшебной купальской ночи. Окунемся в прошлое и вспомним, как раньше отмечали славянский праздник Купалье. Смотрите совместный проект АТН - "Без ретуши" (подробнее в видео).

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