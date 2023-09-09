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"Без ретуши": как столица Беларуси отмечала День города, когда минчан было всего 800 тысяч
Как свой день рождения отмечала белорусская столица, когда минчан было всего 800 тысяч - смотрите в очередном эпизоде проекта АТН "Без ретуши" (видео).
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