ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Без ретуши": как столица Беларуси отмечала День города, когда минчан было всего 800 тысяч

Как свой день рождения отмечала белорусская столица, когда минчан было всего 800 тысяч - смотрите в очередном эпизоде проекта АТН "Без ретуши" (видео).

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все