ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

"Без ретуши": Минск - город-герой

Город, который не покорился! Город, который сражался! Минск - белорусская столица. И даже оккупированным, в огне и колючей проволоке, он оставался столицей подполья.

Минчане героически приближали независимость. Совместный проект АТН "Без ретуши", посвященный 50-летию присвоения Минску почетного звания "город-герой".

Смотрите также:

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все