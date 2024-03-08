"Без ретуши": Нашим любимым

Самые красивые, обаятельные, привлекательные. И глядя на архивные кадры, понимаешь, что она, великая женщина, в первую очередь мать, героиня, победительница и труженица.



Продолжать можно бесконечно, особенно учитывая вначале трагический, а позже и созидательный 20-й век.