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"Без ретуши": Нашим любимым

Самые красивые, обаятельные, привлекательные. И глядя на архивные кадры, понимаешь, что она, великая женщина, в первую очередь мать, героиня, победительница и труженица.

Продолжать можно бесконечно, особенно учитывая вначале трагический, а позже и созидательный 20-й век.

Совместный проект АТН "Без ретуши" посвящен тем, кто поистине объединяет.

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