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"Без ретуши": наведение порядка

Все гости Беларуси отмечают глянцевый лоск городов и местечек. И, кажется, любовь к чистоте заложена в нас генетически. Пройдя столько испытаний, мы знаем, каково это - порядок в доме.

Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши". Когда не было TikTok.

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