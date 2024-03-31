"Без ретуши": наведение порядка

Все гости Беларуси отмечают глянцевый лоск городов и местечек. И, кажется, любовь к чистоте заложена в нас генетически. Пройдя столько испытаний, мы знаем, каково это - порядок в доме.



Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши". Когда не было TikTok.