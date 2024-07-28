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"Без ретуши": о белорусских товарах знают за пределами нашей страны
Белорусское - это знак качества, что давно известно за пределами нашей страны. В последнее время соцсети иностранцев переполнены обзорами продуктового изобилия в белорусских магазинах. Безвиз ввел моду на закупы в нашей стране. Для нас же огромный выбор товаров - привычное явление. Новому поколению не понять термины "дефицит" и "достать по блату". Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши" (см. видео).
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