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"Без ретуши": свидетельства рядовых участников к 35-летию вывода советских войск из Афганистана
Сводки о выполнении интернационального долга в Афганистане в те времена мы могли черпать лишь из официальных сообщений. Поэтому через десятилетия поистине бесценными становятся свидетельства рядовых участников.
Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши" (видео).
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