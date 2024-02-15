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"Без ретуши": свидетельства рядовых участников к 35-летию вывода советских войск из Афганистана

Сводки о выполнении интернационального долга в Афганистане в те времена мы могли черпать лишь из официальных сообщений. Поэтому через десятилетия поистине бесценными становятся свидетельства рядовых участников.

Смотрите совместный проект АТН "Без ретуши" (видео).

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