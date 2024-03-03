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"Без ретуши": весна в изображении поэтов и художников

Первые дни весны всегда завораживали поэтов и художников. И даже черно-белые фотоэтюды, кажется, наполнены солнечным теплом и пастельной зеленью. Весна - когда не было TikTok - в совместном проекте АТН "Без ретуши".

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