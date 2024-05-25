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"Без ретуши". Звонок во взрослую жизнь

Букеты из сирени и полевых ромашек и огромные банты в волосах. Менялись и школьная мода, и церемониал. Но в этот день всегда неизменным в руках первоклашки был колокольчик, который давал последний звонок.

Смотрите ностальгический совместный проект АТН "Без ретуши".

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