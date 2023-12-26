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Без снежной зимы - какой будет погода в предновогоднюю неделю

В Беларуси на короткой предновогодней рабочей неделе будет без существенных температурных изменений. Облачно, с порывистым ветром, морской влажностью, но без снежной зимы! Характер погоды на предпраздничный период прогнозируют в плюсовой тональности. 27 декабря днем будет до пяти градусов тепла. Ночью при прояснениях - до минус 6. 29 декабря днем станет еще теплее. На дорогах стоит быть осторожными - в отдельных регионах страны возможен гололед и туман.

Завершение уходящего года будет без снежного антуража. Местами пройдет дождь и мокрый снег. Температурный фон останется прежним: погода с плюсом и выше климатической нормы.

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