Без снежной зимы - какой будет погода в предновогоднюю неделю

В Беларуси на короткой предновогодней рабочей неделе будет без существенных температурных изменений. Облачно, с порывистым ветром, морской влажностью, но без снежной зимы! Характер погоды на предпраздничный период прогнозируют в плюсовой тональности. 27 декабря днем будет до пяти градусов тепла. Ночью при прояснениях - до минус 6. 29 декабря днем станет еще теплее. На дорогах стоит быть осторожными - в отдельных регионах страны возможен гололед и туман.