"Без срока давности": что творило в Беларуси самое жестокое нацистское подразделение Второй мировой войны - батальон Дирлевангера

Иван Леонович Сацункевич, который был комиссаром партизанской бригады "Разгром", вспоминал: когда началась операция, боевая партизанская часть находилась всего лишь в 5 километрах, и они знали о том, что происходит в Дубовручье, но они не успели. На обгоревшем столбе сидела кошка и дико кричала. Куры залетели на дерево, чтобы спрятаться от огня, и они тоже дико кудахтали, а людских голосов не было слышно, только головешки потрескивали, был жуткий запах дыма. И когда партизаны подошли к колхозному сараю, они увидели эту страшную вещь. Они еще надеялись на то, что жители где-то спрятались или их угнали куда-то, увели. Но потом они увидели, что из-под горевшего сарая торчит людская голова, залитая кровью, т. е. люди успели подкопаться под фундамент, пытались вылезти, но их расстреливали те, кто стоял и наблюдал за этим пожаром.

Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея