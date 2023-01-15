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"Без срока давности": что творило в Беларуси самое жестокое нацистское подразделение Второй мировой войны - батальон Дирлевангера
Какие факты содержат многотомные уголовные дела самого жестокого нацистского подразделения Второй мировой войны - особой команды Оскара Дирлевангера?
Команду Дирлевангера создали летом 1940 года на базе одного из подразделений СС. Ее основной задачей была борьба с партизанами, но воевали эсэсовцы, как правило, с мирным населением. Подразделение уничтожило сотни тысяч мирных людей и сожгло тысячи населенных пунктов.
Первые уголовные дела были возбуждены еще в 40-х. Но самые громкие процессы прошли в 60-е годы. О том, как искали преступников, о чем они говорили на допросах, расскажем в совместном проекте Агентства теленовостей и Комитета госбезопасности Беларуси "Без срока давности". Фильм "Каратели Дирлевангера" в эфире 19 января сразу после "Панорамы". Какие факты содержат многотомные уголовные дела? Подробности у Елены Бормотовой.
Черно-белые фотографии небольшого формата. Профиль и анфас. Эти люди лично расстреляли и сожгли сотни человек - жителей белорусских деревень, мирное население. В годы Великой Отечественной они служили в особом батальоне СС Дирлевангера.
Условием быливысокий рост, крепкое здоровье, лояльность к оккупационным войскам. Перед тем как стать военнослужащим этой бригады, все они принимали присягу на верность Третьему рейху и Гитлеру.
Нацистских пособников арестовали в 60-е. Одного в Перми, второго в Свердловской области. Но так как преступления они совершали в Беларуси, каратели были доставлены в Минск. Бывшие военнослужащие батальона СС сдавали своих однополчан.
Список карателей Дирлевангера состоял из сотен фамилий. И это только в одном уголовном деле.
Это самые многотомные уголовные дела, что касается всех нацистских преступников. 60 томов и более в каждом уголовном деле. Это материалы свидетельских показаний - конкретных фактов преступной деятельности каждого карателя.
Батальон Дирлевангера прибыл в Беларусь зимой 1942 года. Разместился в Могилеве и пригороде города - в казармах бывшего советского военного городка. Изначально охраняли гетто. Но охрана заключалась в облавах, грабежах и расстрелах.
Кировский район
Весной 1942-го батальон Дирлевангера становится основным в борьбе с партизанами. Ни одна антипартизанская операция не обходилась без браконьеров. Эсэсовцызнали: если ходить протоптанными лесными дорогами, на партизан не выйти. Нужно облазить все болота и непроходимые леса. Ни одно подразделение ни вермахта, ни СС справиться с этим не могло.
Под предлогом ликвидации Кличевской партизанской зоны они расправлялись с мирным населением. 15 июня 1942 года в деревне Борки Кировского района за несколько часов уничтожили 2027 человек. Так эсэсовцы отомстили за смерть 40 летчиков, которые погибли от рук партизан.
Все было уничтожено. Стояли обугленные деревья, стояли печи даже с утварью и продуктами, которые были в печах. Геноцид мирного населения, потому что среди погибших на 90 % это были дети, старики, женщины.
Минск
Уроженец Березинского района Минской области Лысов на момент ареста работал на Пермском химзаводе. К нему обращались по имени-отчеству - Игнатий Кириллович. Даже жена не знала его настоящего имени - Игорь.
Игорь Лысов был одним из тех, кто участвовал в карательной операции "Фрида", проходившей на территории Червенского района против партизанских бригад "Разгром", "За Советскую Белоруссию" и имени Щорса. Это была его первая карательная акция. В деревне Дубовручье он сгонял людей к месту уничтожения, расстреливал их и поджигал дома.
Червень
Иван Леонович Сацункевич, который был комиссаром партизанской бригады "Разгром", вспоминал: когда началась операция, боевая партизанская часть находилась всего лишь в 5 километрах, и они знали о том, что происходит в Дубовручье, но они не успели. На обгоревшем столбе сидела кошка и дико кричала. Куры залетели на дерево, чтобы спрятаться от огня, и они тоже дико кудахтали, а людских голосов не было слышно, только головешки потрескивали, был жуткий запах дыма. И когда партизаны подошли к колхозному сараю, они увидели эту страшную вещь. Они еще надеялись на то, что жители где-то спрятались или их угнали куда-то, увели. Но потом они увидели, что из-под горевшего сарая торчит людская голова, залитая кровью, т. е. люди успели подкопаться под фундамент, пытались вылезти, но их расстреливали те, кто стоял и наблюдал за этим пожаром.
Тактика Дирлевангера была такова: если мы не можем ликвидировать партизан, значит нужно уничтожить людей в деревнях. Там живут родственники лесных бандитов и люди, которые им помогают. Поэтому каратели врывались в любой поселок и сжигали его дотла.
Когда они приходили, а в деревне не было людей или было мало людей, они прочесывали окрестности в радиусе пяти-семи (до десяти) километров и всех, кого находили в лесу, даже женщин с детьми, они просто стреляли. Просто всех стреляли или же пригоняли обратно в деревню, заставляли могилу рыть и там расстреливали. Или загоняли в какое-то помещение и сжигали.
Ответить за уничтожение мирных людей пришлось спустя 20 лет. Уголовное дело было возбуждено на 11 карателей. Два года их службы у Дирлевангера вылились в 40 томов преступлений. Семеро человек, включая Лысова, были приговорены к высшей мере наказания - расстрелу.
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