Девушка с глазами сатаны - какой приговор вынесли Тоньке-пулеметчице

Самого известного палача Советского Союза, на счету которого около 1,5 тыс. убитых стариков, женщин, детей, красноармейцев, партизан и подпольщиков, искали 35 лет. Уголовное дело было заведено в 1943-м, а арестовали Тоньку-пулеметчицу лишь в 1978 году.

До суда ее содержали в Брянском СИЗО. За все время она не попросила свидания с родными. Хладнокровно и невозмутимо вела себя на допросах. На следственных мероприятиях сдержанно и спокойно показывала места, где расстреливала людей.

Когда ее привозили сюда, в суд, тут весь район собрался. Ее, если бы не охраняла милиция, разорвали бы на куски. Она не считала себя виноватой. Она четко сказала: "Я выполняла свою работу". Если вы выполняете работу, вы будете глаза опускать? Нет. Наглости, значит, у нее было чрезмерно. Зинаида Бузникова, жительница пос. Локоть Брянского района

Сама же Антонина Гинзбург была уверена, что война все спишет. Максимум, что ей грозит, - три года условно. О том, что ее приговорят к смертной казни, она и мысли не допускала. Считала, что не за что ее наказывать, ведь она просто работала. Профессия такая - палач.

В конце октября 1978 года материалы уголовного дела были переданы в суд. Через несколько недель начался процесс, который проходил в здании Брянского областного суда при усиленных мерах безопасности. Ведь тогда еще были живы свидетели.

Процесс был открытым. Поэтому на каждом заседании зал был забит людьми.

Удалось доказать лишь 168 эпизодов убийства. Были установлены фамилии жертв палача. Они - на мемориале в поселке Локоть Брянской области. Тысяча триста до сих пор - безымянные.

В ноябре 1978 года был зачитан приговор. Высшая мера наказания. Расстрел. Антонина Гинзбург писала прошения о помиловании. Все были отклонены. Приговор, по которому срока давности не существует, привели в исполнение 11 августа 1979 года.