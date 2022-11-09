Ее разыскивали более 35 лет - самым известным палачом Советского Союза оказалась 22-летняя Антонина Макарова

Дело № 50 - такой порядковый номер в конце 1970-х годов был присвоен уголовному делу, заведенному на Гинзбург Антонину Макаровну. Ее обвиняли в измена Родине. Самого известного палача Советского Союза арестовали в 1978 году в белорусском городе Лепеле.

Палачом, который расправлялся с партизанами и теми, кто им помогал, оказалась 22-летняя Антонина Макарова.Ей платили 30 немецких марок. В качестве бонуса - бесплатное питание и проживание. Всего на счету Тоньки-пулеметчицы около 1,5 тыс.загубленных жизней - стариков, женщин, детей, красноармейцев, партизан и подпольщиков.



Ее пригласили в здание Лепельского районного отделения КГБ. Она пришла туда, ей задали вопрос: "Понимаете ли вы, почему вас сюда пригласили?" На что она хладнокровно ответила: "Это, наверное, какая-то ошибка".

Предательницу Родины, расстреливавшую людей из пулемета, искали 35 лет. Дело оперативного розыска было заведено еще в 1943 году. Только тогда у палача была фамилия Макарова. А называли ееТонька-пулеметчица.

Я ее видела два раза. Один раз в хромовых сапогах, черной юбке, гимнастерке и пилотке. В другой раз она тоже была в пилотке, но уже полностью в немецкой одежде. И с хлыстом.

Своих жертв девушка-палач в годы Великой Отечественной войны расстреливала из пулемета системы Максима, или просто "Максима".