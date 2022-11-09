С расстрелянных снимала одежду и забирала себе - на счету Тоньки-пулеметчицы около 1,5 тыс. убитых в войну стариков, женщин, детей, партизан и подпольщиков

Самого известного палача Советского Союза искали 35 лет. Уголовное дело было заведено в 1943-м, а арестовали Тоньку-пулеметчицулишь в 1978 году. На ее счету около 1,5 тыс. убитых стариков, женщин, детей, красноармейцев, партизан и подпольщиков.

С расстрелянных она снимала одежду, даже забрызганную кровью, с пулевыми отверстиями. Даже описывают, что она заранее присматривала себе одежду, ходя, где содержались узники, потом расстреливала их и забирала все.

Уголовное дело, хранящееся в архиве Управления ФСБ по Брянской области, по-прежнему засекречено. Протоколы допроса обвиняемой и свидетелей недоступны для публичной демонстрации.

В работе по вскрытию фактов преступной деятельности Антонины Макаровой принимали участие сотрудники органов государственной безопасности. В первую очередь это, конечно, управление КГБ по Витебской области, а также РСФСР. Это Калининградская область, где Антонина Макарова якобы служила санитаркой и познакомилась со своим мужем, и управление по Брянской области, потомучто там совершались преступления. Геннадий Краско, замначальника Института национальной безопасности Беларуси, доктор исторических наук

Дело имеет номер 22007. На титульном листе указано, что оно в четырех томах. На самом деле томов пять. Один -исключительно из фотографий, сделанных в ходе осмотра местности и допросах на месте совершения преступлений.

В ноябре 1978 года был зачитан приговор. Высшая мера наказания - расстрел. Антонина Гинзбург писала прошения о помиловании. Все были отклонены. Приговор, по которому срока давности не существует, привели в исполнение 11 августа 1979-го.

