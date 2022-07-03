В Год исторической памяти особое значение приобретает относительно небольшой по времени, но колоссальный по значимости, период Великой Отечественной войны. Именно сейчас белорусы единым фронтом (как 81 год назад) отстаивают свое право на мир и независимость.

Мы не забудем наше героическое прошлое и никому не позволим переписать историю. Мы защитим правду и не допустим героизацию нацизма. Елена Бормотова о правде, которую не скрыть.

"Без срока давности" - преступления нацистов и их пособников на оккупированной территории Беларуси. Работа над проектом заняла два года, но она аккумулировала десятилетия исследований архивистов. Каждый том - это один регион. Буквально несколько дней назад из типографии забрали заключительную (шестую) книгу - Минская область.

На территории Беларуси было сожжено полностью или частично не менее 9 300 деревень. Эта цифра возросла, потому что в ходе работы над этим проектом мы в каждой области практически установили новые факты преступления в отношении сельских населенных пунктов. Эти списки все опубликованы в каждом из томов по соответствующей области. Святослав Кулинок, завотделом Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

В каждом томе - четыре приложения. Это списки крупных карательных акций, мест принудительного содержания людей, массового уничтожения евреев и сожженных деревень. Впервые все собрано в одном издании. Более тысячи документов о преступлениях нацистов против мирных граждан.

Политика геноцида в отношении населения на оккупированных территориях была разработана еще до начала Великой Отечественной и стала реализовываться уже летом 1941-го.

Брестская область

В августе для того, чтобы подготовить охотничье хозяйство для Геринга и освоить новые территории, в Беловежской пуще были уничтожены 50 деревень.

Минск

Когда в августе сюда приехал Геринг и принимал участие в одной из таких акций уничтожения, ему стало плохо. И он тогда дал команду, что надо более цивилизованные формы использовать для уничтожения населения. И тогда стали использовать душегубки. Вячеслав Селеменев, ведущий научный сотрудник Национального архива Беларуси, кандидат исторических наук

За годы оккупации в Беларуси было проведено более 140 крупных карательных экспедиций. Счет мелких, у которых не было даже названия, идет на тысячи. В ходе каждой акции нацисты заживо сжигали людей, насильно отправляли в Германию, выжигали деревни. У нас нет ни одного района, который бы не пострадал в годы Великой Отечественной.

Червенский район

Зондеркоманда Дирлевангера - одно из самых жестоких подразделений СС. Командир - уголовник, да и большая часть состава имела судимость. Много браконьеров. Они хорошо ориентировались в лесу, поэтому их направляли в самое пекло - на борьбу с партизанами. Только чаще они расправлялись с мирными жителями. В день могли уничтожить сразу несколько населенных пунктов и тысячи людей. В ноябре 1942-го против партизанских бригад "Разгром", "За Советскую Беларусь" и имени Щорса каратели Дирлевангера начали операцию под кодовым названием "Фрида". Одна из первых в списке была деревня Дубовручье. Здесь нацисты уничтожили 240 человек.

В Дубовручье спаслись человек 10. После войны деревня возродилась. В Попову Гряду жизнь не вернулась. Небольшую лесную деревушку нацисты сожгли за несколько месяцев до освобождения. В домах находились лишь дети и старики. Сколько точно - сказать сложно. Историки склоняются к цифре 56 человек.

Червень

Это было начало мая, даже точная дата нам не известна. Деревня была перевалочным пунктом для партизан. Она находится в очень интересном месте. Там через полкилометра уже Осиповичский район, а через полтора километра - Борисовский. На стыке трех районов и находилась в глубоком лесу. Партизанам было очень удобно, когда они переходили группами переночевать, отдохнуть, помыться, поесть. Ирина Вабищевич, старший научный сотрудник Червенского районного краеведческого музея