Без внимания в эти праздничные дни не останется ни один ребенок

Сегодня воспитанников детского дома № 3 в Минске приехал поздравить председатель Комитета госконтроля Леонид Анфимов. Здесь живут почти 60 ребят в возрасте от полутора до 13 лет. У большинства патологии физического и психического здоровья. Для гостей малыши подготовили настоящую новогоднюю сказку. Поздравили ребят также столичные следователи и представители Министерства природных ресурсов. В шумной компании водили хороводы и пели песни. Каждый ребенок получил сладкий подарок.



