Без волокиты и формализма - поиск новых форм и методов работы с населением

Новый взгляд на работу с обращениями граждан! В Беларуси появится единая платформа, которая добавит оперативности в решении вопросов и покажет реальную картину на местах. Ее сегодня презентовали во время работы секций республиканского семинара. Цифра - это то, что диктует время, но и лишь ее для серьезной перезагрузки мало - пора задействовать потенциал традиционных и новых медиа, подключать общественников, добавлять новое в работу служб "одно окно" и "115. бел."

Отдельное внимание - инициативам, которых за два последних года стало поступать от белорусов в разы больше. Особенно там, где удалось избавиться от лишней волокиты и бюрократизма. И таким опытом сегодня делились участники семинара.

Тот самый момент, когда госорганы становятся еще ближе, а диалог с чиновником - дело двух кликов. Вот так публично новую форму работы с обращениями граждан - единую систему учета и обработки - презентуют впервые. На одной платформе все госорганы, что по стране работают с населением после регистрации. В системе можно отследить, кто взялся за решение проблемы и какие меры приняты.

Система предназначена не только для работы с электронными обращениями. Законом предусматривается учет и обработка всех обращений. Неважно, в каком виде они поступали в госорганы. Это может быть электронное, письменное или устное обращение. Помимо этого, предусматривается процедура идентификации граждан. Сергей Беликов, замначальника управления Министерства связи и информатизации Беларуси

Пока портал работает в тестовом режиме, к нему уже подключилось под две тысячи госслужб. Разработчики уверяют: готовы запустить ноу-хау в работу, ждем лишь официальных оснований - принятия поправок закона об обращениях граждан.

Теперь обращение не затеряется, не получится и замолчать проблему. Все шаги, которые предпримет чиновник, будут отражены вот в таких уведомлениях. Их история будет сохраняться для того, если не получится решить, например, вопрос на месте, и он будет адресован в Совет Республики или Администрацию Президента - будет понятно, что уже сделано в пользу человека.

Цифровизация процесса поможет перезагрузить работу с населением. Некие результаты уже дает и портал рейтинговой оценки организаций. Что собирает общественное мнение об эффективности. Какие еще технологии диктует время, выясняли участники четвертой секции семинара. Очевидно, к людям нужно быть ближе и там, где это удобно обществу.

На сегодняшний день мы обогнали телеграм-каналы, которые конкурировали с нами, а для обратной связи мы организовали чат-бот, где люди пишут свои предложения по развитию региона, по благоустройству, где-то критикуют. Денис Колесень, председатель Столбцовского районного исполнительного комитета

Сегодня в столице собрали лучший опыт в работе с населением из всех регионов. Местные органы - первая инстанция, куда идет человек с проблемой. Нужно развивать технологии и формы работы, но все же важна и квалификация. Порой требуется лишь выслушать, подсказать и разъяснить, но такая практика применима не везде.

Работа с людьми - это очень щепетильная работа, не каждый человек, даже обладая хорошей компетенцией по своему направлению, может хорошо объяснить какие-то вещи... Зачастую мы просто не умеем разговаривать с людьми. Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси

Не только освещать проблемные вопросы людей, но и помогать в их решении. Роль информационных технологий и СМИ в этом вопросе сегодня также нельзя недооценивать - об этом говорили участники первой секции, она собрала спикеров на жодинском БелАЗе.

В чем плюс СМИ? Они могут не только обозначить эту проблему, не только донести ее до местных органов власти, но вместе с представителем исполнительного комитета, с каким-то специалистом одного из управлений, комитетов, выехать на место и дать ответ, когда будет данная проблема решена. Владимир Перцов, министр информации Беларуси

Площадка выбрана не случайно, в стране немало предприятий, которые могут похвастаться успешной работой с населением. На Белорусском автозаводе, например, работают корпоративные информационные площадки - удобными оказались и специальные информационные киоски, куда можно отправить сообщение, запрос и любые вопросы руководству БелАЗа. Такой опыт жодинских машиностроителей планируется распространить на другие заводы холдинга.

Есть свой опыт и в столичном водоканале. Там обратную связь наладили через единую платформу 115.бел, разработав свой программный комплекс, который непосредственно связан с единой информационной системой. В копилку собственных разработок - автоинформатор, который через СМС-оповещение предоставит информацию об отключении воды или аварии на сетях водоснабжения.

А это уже представители депутатского корпуса. Работу начали в администрации Фрунзенского района Минска, в службе "Одно окно". Начинали с 15 административных процедур, занимался которыми отдел жилищной политики... Сегодня спектр оказываемых услуг шире в 13 раз. Это и постановка на учет нуждающихся в детский сад, и предоставление пособий и получение семейного капитала.

Достаточно одного обращения с пакетом документов и заявления, дальше начинает работу служба "одно окно": регистрация, запросы, получение документов, передача ответственному лицу в администрацию. Ольга Антонова, начальник отдела № 8 администрации Фрунзенского района г. Минска управления и сопровождения электронных баз данных "одно окно"

Но есть и другой опыт решения проблемных вопросов, когда белорусы не ждут, что им кто-то, что-то сделает, а объединившись, облагораживают дворы, детские площадки, создают добровольные дружины (вовлекая жителей к правоохранительной деятельности и профилактике правонарушений). Встречались сегодня с таковыми в Городской ратуше.

Увиденное и услышанное за день участники третьей секции обсуждали уже в Совете Республики. Верхняя палата Парламента может стать примером в работе с населением. Прямые телефонные линии, диалоговые площадки, общественные приемные и единые дни приема граждан - это все сенаторы уже давно практикуют, приглашая, а значит, обучая коллег на местах.

Я уверена, что существующие формы работы могут быть усовершенствованы. Но самое главное, чтобы они работали во благо нашего народа и нашей страны. И в этой работе всегда надо думать о том, услышали ли тебя люди, и услышал ли ты их. И здесь надо просто быть неравнодушным, понимая, что если к тебе пришел человек, ты должен ему помочь. Если ты не можешь помочь, в рамках закона разъяснить не получается, может быть, надо менять где-то законодательство для того, чтобы решить эту проблему, которая актуальна. Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси

Внимание не только решению проблемных вопросов - важно не упустить инициативы - их количество за последние два года от белорусов выросло в разы. Как развивать и где недорабатываем - слышен голос и молодежи. Сегодня он также звучал в военно-патриотическом клубе "Рысь".