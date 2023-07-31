Без "Зеленой карты": Лукашенко подписал указ "О международном автостраховании"

Теперь белорусские автовладельцы не обязаны предъявлять международный сертификат при выезде с территории страны. АБелорусскому бюро по транспортному страхованию предоставлены полномочия на участие от имени Беларуси в международных системах страхования (иных, чем "Зеленая карта"), а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного автострахования.