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Без "Зеленой карты": Лукашенко подписал указ "О международном автостраховании"

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О международном автостраховании". Документ поможет урегулировать вопросы страхования авто в условиях выхода Беларуси из системы "Зеленая карта".

Теперь белорусские автовладельцы не обязаны предъявлять международный сертификат при выезде с территории страны. АБелорусскому бюро по транспортному страхованию предоставлены полномочия на участие от имени Беларуси в международных системах страхования (иных, чем "Зеленая карта"), а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного автострахования.

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