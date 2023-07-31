3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Без "Зеленой карты": Лукашенко подписал указ "О международном автостраховании"
Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О международном автостраховании". Документ поможет урегулировать вопросы страхования авто в условиях выхода Беларуси из системы "Зеленая карта".
Теперь белорусские автовладельцы не обязаны предъявлять международный сертификат при выезде с территории страны. АБелорусскому бюро по транспортному страхованию предоставлены полномочия на участие от имени Беларуси в международных системах страхования (иных, чем "Зеленая карта"), а также на заключение соглашений о сотрудничестве в области обязательного автострахования.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября