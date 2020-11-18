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Безбарьерная среда и интегрированные классы. В Гомеле началось строительство новой школы

В Гомеле началось строительство новой школы в молодом микрорайоне №96. Для региона такой архитектурный проект станет первым. Учреждение образования будет рассчитано почти на 850 детей. Сейчас идет подготовительный этап. В активную фазу строительства бригады увеличатся и перейдут на круглосуточный режим. О желании поработать на социально-значимой стройке уже заявили и студенческие отряды БРСМ. Сейчас идут переговоры по формированию молодежных бригад.

В новой школе появится возможность формировать интегрированные классы. Предусмотрено и создание безбарьерной среды.

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