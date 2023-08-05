Беженец из Египта скончался после издевательств польских силовиков

Снова смерть на границе. Сегодня утром из-за действий польских пограничников погиб еще один беженец. Двое мигрантов, сириец и египтянин проникли на территорию сопредельной страны: практически сразу они столкнулись с пограничным нарядом. Польские военные ограбили и избили беженцев, а потом с применением газовых баллончиков заставили перейти на белорусскую сторону. Один из мигрантов, египтянин, был крайне истощен и явно нуждался в медпомощи. Беженец, к сожалению, скончался.