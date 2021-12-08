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Беженец из Ирака: Мы бежали в Европу, чтобы спасти себя и своих детей

Пример, как решают вопросы в евродемократических странах. Больше тысячи беженцев продолжают ждать милости, но уже порядком устали от безразличия чиновников ЕС. Люди по-прежнему остаются во временном лагере в "Брузгах" на белорусско-польской границе.

И чтобы напомнить о себе, накануне уже дети беженцев выстроились в логистическом центре с импровизированными плакатами, на которых были написаны призывы о помощи. Они просили впустить их в Германию.

Такого отношения к себе со стороны европейцев не понимают и взрослые. Люди бежали от войны и разрухи в своих странах. Им обещали, что Германия их примет, но Европа отгородилась от беженцев стеной колючей проволоки и безразличия.

Сиам Эта, беженец из Ирака:


Мы не понимаем, как так может быть. У нас на родине террористы убивают людей, мы не чувствуем себя там в безопасности. Наши дома разрушены. Мы бежали в Европу, чтобы спасти себя и своих детей. Но оказалось, что мы там никому не нужны. Мы умоляем нас услышать


Единственные, кто видит страдания этих людей, - белорусы. Они делают все необходимое, чтобы помочь людям, оказавшимся в сложной ситуации. Теплые вещи, горячее питание, возможность помыться в бане. В лагере действует стационарный медицинский пункт.


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