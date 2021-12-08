Беженец из Ирака: Мы бежали в Европу, чтобы спасти себя и своих детей

Мы не понимаем, как так может быть. У нас на родине террористы убивают людей, мы не чувствуем себя там в безопасности. Наши дома разрушены. Мы бежали в Европу, чтобы спасти себя и своих детей. Но оказалось, что мы там никому не нужны. Мы умоляем нас услышать