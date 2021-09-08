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Беженец на границе с Латвией в отчаянном состоянии бросился под фуру

Беженец на границе с Латвией бросился под колеса грузовика. Инцидент произошел в международном пункте пропуска "Патарниеки" (с белорусской стороны это "Григоровщина"), куда прибыла группа мигрантов. Эти люди в 10-й раз пытались подать ходатайства о предоставлении им статуса беженца в Латвии, а также вызвать сотрудника ООН. 15 граждан Афганистана, из которых 10 детей, остро нуждались в медицинской помощи, продовольствии и одежде.

Один из мужчин, находясь в отчаянном состоянии, предпринял попытку суицида, бросившись под колеса большегрузного автомобиля, следовавшего из Латвии в Беларусь. Таким образом иностранец хотел обратить внимание на нежелание латвийской стороны принимать граждан Афганистана на своей территории. Благодаря молниеносной реакции белорусских пограничников, остановивших большегруз на линии границы, афганец жив.

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