Беженец на границе с Латвией в отчаянном состоянии бросился под фуру

Беженец на границе с Латвией бросился под колеса грузовика. Инцидент произошел в международном пункте пропуска "Патарниеки" (с белорусской стороны это "Григоровщина"), куда прибыла группа мигрантов. Эти люди в 10-й раз пытались подать ходатайства о предоставлении им статуса беженца в Латвии, а также вызвать сотрудника ООН. 15 граждан Афганистана, из которых 10 детей, остро нуждались в медицинской помощи, продовольствии и одежде.