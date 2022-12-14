Беженец рассказал о гибели брата в Латвии после избиения силовиками

Очередной факт зверства западных силовиков опубликовал сегодня Госпогранкомитет Беларуси. В ночь с понедельника на вторник на границе с Латвией наряд обнаружил иностранца. По словам мужчины, он находился на латвийской территории и хотел попасть в Германию. После задержания полицией его вывезли в лес и оставили на границе с Беларусью.