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Николай Рогащук приехал в приграничный санаторий Гомельского района поздравить беженок из Украины

В этот весенний день особенно нуждаются в тепле и внимании украинки, недавно нашедшие в Беларуси мир и безопасность. На родине остались их мужья, родные и близкие - важно подарить женщинам и девушкам максимум заботы. Помощник Президента Николай Рогащук посетил приграничный санаторий Гомельского района, где временно проживают две семьи из Черниговской области. Напомним, женщин с детьми разместили здесь почти неделю назад, когда те обратились к белорусским пограничникам за помощью. За последние дни настроение у них заметно улучшилось.

Николай Рогащук поздравил гражданок Украины от лица главы государства - вручил им цветы, сладкие подарки, а также фирменный шоколад от Президента. Кроме того, к поздравлениям присоединилась областная организация Красного Креста.
Женщины признаются: хотя на душе все еще тревожно за то, что происходит дома, белорусы сумели устроить им настоящий праздник.

Спасибо всем огромное, поздравили, очень радостно, приятно. И деткам весело, и нам спокойно. Только переживаю, что муж в Киеве, никак выехать не может.
Елена Халюк, гражданка Украины
Дочка на Украине осталась, переживаю за нее, а так все хорошо. Все хорошо, все у нас есть, спасибо всем, кто нам помог в такой трудной ситуации.
Ирина Губская, гражданка Украины

В ближайшее время планируется трудоустройство обеих мам с предоставлением жилья. Детям нашли подходящую школу.


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