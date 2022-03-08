Николай Рогащук приехал в приграничный санаторий Гомельского района поздравить беженок из Украины

В этот весенний день особенно нуждаются в тепле и внимании украинки, недавно нашедшие в Беларуси мир и безопасность. На родине остались их мужья, родные и близкие - важно подарить женщинам и девушкам максимум заботы. Помощник Президента Николай Рогащук посетил приграничный санаторий Гомельского района, где временно проживают две семьи из Черниговской области. Напомним, женщин с детьми разместили здесь почти неделю назад, когда те обратились к белорусским пограничникам за помощью. За последние дни настроение у них заметно улучшилось.



Николай Рогащук поздравил гражданок Украины от лица главы государства - вручил им цветы, сладкие подарки, а также фирменный шоколад от Президента. Кроме того, к поздравлениям присоединилась областная организация Красного Креста.

Женщины признаются: хотя на душе все еще тревожно за то, что происходит дома, белорусы сумели устроить им настоящий праздник.



