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Беженца без сознания обнаружили белорусские пограничники

Беженец был обнаружен на белорусско-литовской границе. Иностранец (предположительно гражданин Непала) был найден накануне без документов. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили иностранца в браславскую больницу. У него диагностировано переохлаждение, обморожение голеностопных суставов и раны. В настоящее время состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Фото:БелТА

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