Беженца без сознания обнаружили белорусские пограничники

Беженец был обнаружен на белорусско-литовской границе. Иностранец (предположительно гражданин Непала) был найден накануне без документов. Мужчина находился в бессознательном состоянии. Белорусские пограничники вызвали бригаду скорой помощи. Медики доставили иностранца в браславскую больницу. У него диагностировано переохлаждение, обморожение голеностопных суставов и раны. В настоящее время состояние оценивается как стабильно тяжелое.