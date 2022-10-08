Беженца без сознания обнаружили белорусские пограничники на границе с Литвой

Жестокую политику по отношению к беженцам вновь демонстрируют литовские силовики. В Браславском районе на границе с Литвой пограничный наряд обнаружил иностранца без сознания, предположительно гражданина Бангладеш. Мужчина был с явными признаками переохлаждения. Медики доставили беженца в больницу. Помимо тяжелого состояния у мужчины диагностирован сахарный диабет.



По словам иностранца, литовские силовики вытеснили его в Беларусь, несмотря на болезнь и необходимую помощь.



Это не первый случай, когда литовские военные выбрасывают беспомощных людей и оставляют умирать. Несмотря на критику международных правозащитных организаций, Литва продолжает неприкрыто нарушать все нормы гуманитарного права.