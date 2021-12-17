Беженцам в ТЛЦ роздано более 160 тонн помощи

Беженцам в транспортно-логистическом центре роздано уже более 160 тонн помощи. Ежедневно для этого работают около полусотни человек в режиме 24 на 7. Продолжается выдача горячего питания, продуктовых наборов и необходимых вещей. Забота - только с белорусской стороны. Терпение у многих заканчивается, они намерены вернуться домой. Тем не менее, большинство беженцев из центра не отказываются от мысли попасть в Европу.