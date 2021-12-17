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Беженцам в ТЛЦ роздано более 160 тонн помощи
Беженцам в транспортно-логистическом центре роздано уже более 160 тонн помощи. Ежедневно для этого работают около полусотни человек в режиме 24 на 7. Продолжается выдача горячего питания, продуктовых наборов и необходимых вещей. Забота - только с белорусской стороны. Терпение у многих заканчивается, они намерены вернуться домой. Тем не менее, большинство беженцев из центра не отказываются от мысли попасть в Европу.
Накануне в ТЛЦ появился плакат с надписью "Спасибо, Беларусь!" - его оформили сирийские беженцы. Так выразили благодарность всем, кто переживает за их дальнейшую судьбу.