Беженцев травили газом и поливали в холод водой, но они не оставляют своей цели добраться до Германии

Их травили газом, поливали в холод водой, но тем не менее большинство беженцев не оставляет своей цели добраться до Германии. На польской же стороне их готовы встретить только войска и бронетехника. Крашенаявода с примесью ядовитых веществ, которой поливали беженцев, стала лакмусовой бумажкой ситуации в целом, показателем бесчеловечности Запада по отношению к этим людям, которые просто бегут от войны, чтобы дать лучшее будущее своим детям.

Еще одну ночь беженцы провели в транспортно-логистическом центре. Люди благодарят Беларусь за возможность находиться в тепле в морозные ночи - сегодня было минус 5. Их обеспечивают питанием, водой, вещами.

На белорусско-польской границе круглосуточно работают съемочные группы Агентства теленовостей. С места событий передает Марина Романовская.

Каждый из этих людей ждет ответа на главный вопрос: как скоро разрешится их непростая ситуация. Беженцы охотно общаются с журналистами, которые работают на территории центра, просят поделиться последними новостями. Говорят, что очень устали.

В своей стране очень тяжело найти работу. Непостоянство, нет ничего, нет никакого сервиса. Мы хотим в ЕС, в частности, в Германию. Мы очень устали, мы хотим побыстрее попасть туда.

Особенно тяжело женщинам с малышами на руках. У многих большие семьи. Растить и воспитывать детей у себя на родине у всех этих людей нет возможности. Беженцы рассказывают о разрухе и голоде. И просят помощи.

Мы все простужены, мой ребенок плачет. Мы хотим в Европу для безопасности, чтобы наши дети могли хорошо жить.

Круглосуточно у центра дежурят врачи. Люди обращаются с признаками ОРВИ, у некоторых обострились хронические заболевания.

Один мужчина интересуется состоянием сестры, ее госпитализировали накануне. Медики услышали просьбу.

Созвонились по предоставленному телефону. Правда, пришлось долго искать. Нашли, узнали, что состояние ее улучшилось. Елена Ивашкевич, врач скорой медицинской помощи

Многим людям нужны серьезные операции, которые не делают в странах, откуда они были вынуждены бежать. Их единственная надежда на специалистов в Германии.