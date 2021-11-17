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Беженцы благодарят белорусов за крышу над головой, еду и простое человеческое отношение
От беженцев, которых приютили белорусы, все чаще слышны слова благодарности за поддержку, за крышу над головой, еду и простое человеческое отношение.
- Все пришли сюда, потому что там холодно, нет еды, трудно детям, там проблемно, польская полиция. Стреляют, вы же видели, как было вчера. А здесь хорошо, здесь еда, вода, можно поспать. Это очень хорошо.
- Конечно, большая разница провести ночь в лесу или здесь. Здесь гораздо теплее и нас кормят.
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