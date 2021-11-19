Беженцы готовы на все, чтобы попасть в ЕС

С чьей подачи тысячи беженцев оказались в Беларуси? Почему они так хотят попасть в Евросоюз? Уже сама Европа признает: за всем этим стоят мафиозные кланы. Беженцы как живой товар стали бизнесом для самих же европейцев. Маршруты трафика хорошо отлажены. Криминальные кланы работают по всему миру. Евгений Горин продолжит.

Беженцы в транспортно-логистическом центре на границе ждут гуманитарного коридора в Европу, даже несмотря на агрессию польских полицаев, травивших их газом 16 ноября. В этом нет ничего удивительного. Они преодолели десятки тысяч километров и заплатили огромные деньги. Их цель - Европа. Только с ней они связывают свое будущее. Вернуться домой для них означает умереть.

Большинство этих несчастных обездоленных людей, несмотря на холодный прием Европы и недавнюю агрессию со стороны Польши, все равно хотят попасть в Европу и, в частности, в Германию. Почему? Они объясняют очень просто: да потому, что на родине у них ничего не осталось. Их родина уничтожена, и никакого будущего там у них нет.

Вот типичная история семьи беженцев. Пара с двумя детьми. Продали все. Деньги отдали фирме, которая обещала переправить в Европу. В итоге уже месяц на белорусско-польской границе.

Мне 22 года. Я приехала сюда из Ирака. Бежали вместе с мужем и двумя детьми (одному сыну 2 года, второму 8 месяцев). На данный момент мы практически уже месяц пребываем в Беларуси. И, конечно, сейчас нам находиться здесь, в транспортно-логистическом центре, намного комфортнее по сравнению с тем, что было еще пару дней назад. 28 ночей, если быть точными, мы провели в лесу. Естественно, мой младший сын стал чувствовать себя совершенно плохо. Он заболел. Сейчас его здоровье лучше. Мы хотим отправиться в Германию, для того чтобы построить лучшую жизнь. Главный вопрос именно в детях. Мы с мужем хотим, чтобы наши дети никогда не узнали тех страданий, которые выпали на нашу долю. Мы хотим для сыновей лучшего будущего. Мигрантка





Евромафия - прибыль на беженцах

Есть и немецкие, и польские, и литовские нелегальные перевозчики. Вот сегодняшняя новость о том, что полиция Польши в Милейчице задержала двух немцев и украинца за перевозку беженцев через польско-белорусскую границу. Один прятался в багажнике автомобиля, второй - под горой одежды в салоне. Таких задержаний было уже десятки. О нелегальных каналах переправки на Западе недавно говорил белорусский Президент.

ЕС планирует массовые аресты людей, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов

И вот Евросоюз, пытавшийся ранее обвинить Беларусь в создании кризиса с беженцами, фактически признает, что корни этой проблемы в самой Европе. Трафик нелегалов идет через нее. И сообщает, что ЕС планирует арестовать почти полторы тысячи лиц, связанных с нелегальной перевозкой мигрантов. Эта информация из 59-страничного внутреннего документа Евросоюза от 13 ноября. Поэтому в следующий раз, когда услышите обвинения, что виновата Беларусь, найдите ссылку на него. Еще ранее немецкое издание Die Welt сообщило, что полицейская служба ЕС расследует деятельность разветвленной сети контрабандистов, в которой участвуют жители Германии, Польши и Нидерландов. По данным Европола, контрабандисты организуют перевозку нелегальных мигрантов с Ближнего Востока через Беларусь и Польшу в Западную Европу. Вот и получается: мигранты - дело рук европейской мафии. И об этих схемах давно известно.











