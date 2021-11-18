Беженцы и представители общин просят открыть глаза и увидеть реальную картину, происходящую на границе

Открыть глаза, увидеть реальную картину, происходящую на границе. Об этом просят сами беженцы и представители общин. Сейчас важно пресечь варварские действия, остановить этот ужас, в отношении уже обессиленных людей, женщин с маленькими детьми, которые бегут от войн и просто хотят мирной и спокойной жизни.