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Беженцы и представители общин просят открыть глаза и увидеть реальную картину, происходящую на границе

Открыть глаза, увидеть реальную картину, происходящую на границе. Об этом просят сами беженцы и представители общин. Сейчас важно пресечь варварские действия, остановить этот ужас, в отношении уже обессиленных людей, женщин с маленькими детьми, которые бегут от войн и просто хотят мирной и спокойной жизни.

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