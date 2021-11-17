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Беженцы из логистического центра делятся своими историями

Мы продолжаем рассказывать истории людей. Хасан. Он из Ирака. Сейчас вместе с другими людьми находится в логистическом центре, где для беженцев организован ночлег. Он хочет жить в Германии. Потому что уверен - на родине нет будущего.

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