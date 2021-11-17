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Беженцы из логистического центра делятся своими историями
За возможность очередную ночь провести в комфорте и тепле, за помощь и поддержку беженцы благодарят белорусов. Вот история одной из женщин, которая пытается попасть в Германию и наотрез отказывается вернуться домой. Почему? Спросили наши корреспонденты (видео).
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