Беженцы из логистического центра делятся своими историями

За возможность очередную ночь провести в комфорте и тепле, за помощь и поддержку беженцы благодарят белорусов. Вот история одной из женщин, которая пытается попасть в Германию и наотрез отказывается вернуться домой. Почему? Спросили наши корреспонденты (видео).