ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Беженцы из стихийного лагеря не теряют надежду, что ворота Европейской демократии все-таки откроются

В стихийном лагере на границе по-прежнему остаются беженцы. Они не хотят покидать территорию возле кордона. Еще небольшая группа людей - около нескольких десятков - находится в старом лагере в лесу.Наши корреспонденты навестили тех, кто не теряет надежду и ждет, что ворота Европейской демократии все-таки откроются для них.

С места событий передает Александр Камович. Подробнее - в видео.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все