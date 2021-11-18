3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Беженцы из стихийного лагеря не теряют надежду, что ворота Европейской демократии все-таки откроются
В стихийном лагере на границе по-прежнему остаются беженцы. Они не хотят покидать территорию возле кордона. Еще небольшая группа людей - около нескольких десятков - находится в старом лагере в лесу.Наши корреспонденты навестили тех, кто не теряет надежду и ждет, что ворота Европейской демократии все-таки откроются для них.
С места событий передает Александр Камович. Подробнее - в видео.
Президент
Все
Глава ОАЭ пригласил Александра Лукашенко на неформальный ужин
В Беларуси усилят социальные гарантии для ветеранов и пострадавших от войн лиц
Лукашенко высказал свое мнение о реальной ситуации в мире по борьбе с изменением климата
Лукашенко и Алиев поставили новые цели по сотрудничеству во время переговоров в Баку
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все