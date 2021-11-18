Беженцы из стихийного лагеря не теряют надежду, что ворота Европейской демократии все-таки откроются

В стихийном лагере на границе по-прежнему остаются беженцы. Они не хотят покидать территорию возле кордона. Еще небольшая группа людей - около нескольких десятков - находится в старом лагере в лесу.Наши корреспонденты навестили тех, кто не теряет надежду и ждет, что ворота Европейской демократии все-таки откроются для них.



С места событий передает Александр Камович. Подробнее - в видео.